На границе с Польшей образовались очереди из 835 автомобилей - ГПСУ

В частности, 50 машин стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 112 - ПП "Ягодин-Дорогуск" в Волынской области.

Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 90 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 60, в ПП "Краковец - Корчева" - 300 (100 автомобилей - на дополнительной полосе), в ПП "Смильныця - Кросценко" - 15, в ПП "Рава-Русская - Гребенное" - 100 автомобилей.

При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировали.