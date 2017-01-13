На кордоні з Польщею утворилися черги з 590 автомобілів - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Станом на 8:00 п'ятниці на кордоні України і Польщі у восьми пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 590 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 40 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін", ще 100 - у ПП "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.
У Львівській області у ПП "Шегині - Медика" своєї черги очікували ще 30 автівок, у ПП "Угринів - Долгобичув" - 120, у ПП "Краковець - Корчова" - 150 (50 автомобілів - на додатковій смузі), у ПП "Грушів - Будомєж" - 30, у ПП "Смільниця - Кросценко" - 40, у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - 30 автомобілів.
Окрім того, на кордоні з Угорщиною у ПП "Вилок - Тісабеч" перебувало 15 автомобілів.
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.