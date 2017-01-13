На границе с Польшей образовались очереди из 590 автомобилей - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. По состоянию на 8:00 пятницы на границе Украины и Польши в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 590 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 40 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 100 - ПП "Ягодин-Дорогуск" в Волынской области.
Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 30 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 120, в ПП "Краковец - Корчева" - 150 (50 автомобилей - на дополнительной полосе), в ПП "Грушев - Будомеж" - 30, в ПП "Смильныця - Кросценко" - 40, в ПП "Рава-Русская - Гребенное" - 30 автомобилей.
Кроме того, на границе с Венгрией в ПП "Вилок - Тисабеч" находилось 15 автомобилей.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировали.