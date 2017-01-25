На кордоні з Польщею у чергах застрягли понад 800 автомобілів

Зокрема, 50 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Устилуг — Зосін”, ще 150 — у ПП “Ягодин-Дорогуськ” на Волині.

У Львівській області у ПП “Шегині — Медика” своєї черги очікували ще 150 автівок, у ПП “Угринів — Долгобичув” — 60, у ПП “Краковець — Корчова” — 150, у ПП “Грушів” — 50, у ПП “Рава-Руська — Гребенне” — 200 автомобілів.