На границе с Польшей в очередях застряли более 800 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. По состоянию на 6:00 25 января на границе Украины и Польши в семи пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 810 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 50 машин стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 150 в ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.
Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 150 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 60, в ПП "Краковец - Корчева" - 150, в ПП "Грушев" - 50, в ПП "Рава Русская - Гребенне "- 200 автомобилей.