На границе с Польшей в очередях застряли более 800 автомобилей

В частности, 50 машин стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 150 в ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.

Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 150 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 60, в ПП "Краковец - Корчева" - 150, в ПП "Грушев" - 50, в ПП "Рава Русская - Гребенне "- 200 автомобилей.