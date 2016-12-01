На кордоні з Польщею у чергах застрягли більше 1,8 тис. автомобілів - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Станом на 8:00 четверга на кордоні України і Польщі у восьми пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 1810 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 130 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін", ще 120 - у ПП "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.
У Львівській області у ПП "Шегині - Медика" своєї черги очікували ще 250 автівок, у ПП "Угринів - Долгобичув" - 350, у ПП "Краковець - Корчова" - 300, у ПП "Грушів - Будомєж" - 220, у ПП "Смільниця - Кросценко" - 140, у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - 300 автомобілів.
Окрім того, на кордоні з Угорщиною у ПП "Чоп (Тиса) - Загонь" перебувало 75 авто, на кордоні зі Словаччиною у пункті пропуску "Ужгород - Вишнє Німецьке" - 20 автомобілів.
На кордоні з Румунією у пункті пропуску "Порубне - Сірет" перебувало 60 автомобілів, на кордоні з Молдовою у пункті "Мамалига - Крива" - ще 20 авто.
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.