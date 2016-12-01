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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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На границе с Польшей в очередях застряли более 1,8 тыс. автомобилей - ГПСУ

Киев • УНН

 • 9733 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. По состоянию на 8:00 четверга на границе Украины и Польши в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 1810 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

На границе с Польшей в очередях застряли более 1,8 тыс. автомобилей - ГПСУ

В частности, 130 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 120 - в ПП "Ягодин-Дорогуск" в Волынской области.

Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 250 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 350, в ПП "Краковец - Корчева" - 300, в ПП "Грушев - Будомеж" - 220, в ПП " Смильница - Кросценко "- 140, в ПП "Рава-Русская - Гребенне"- 300 автомобилей.

Кроме того, на границе с Венгрией в ПП "Чоп (Тиса) - Захонь" находилось 75 авто, на границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое" - 20 автомобилей.

На границе с Румынией в пункте пропуска "Порубное - Сирет" находилось 60 автомобилей, на границе с Молдовой в пункте "Мамалыга - Кривая" - еще 20 авто.

При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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