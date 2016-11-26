На кордоні з Польщею у чергах застрягли більше 1,1 тис. автомобілів - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Станом на 8:00 суботи на кордоні України і Польщі у восьми пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 1130 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 100 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін", ще 160 - у ПП "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.
У Львівській області у ПП "Шегині - Медика" своєї черги очікували ще 150 автівок, у ПП "Угринів - Долгобичув" - 160, у ПП "Краковець - Корчова" - 100, у ПП "Грушів - Будомєж" - 90, у ПП "Смільниця - Кросценко" - 70, у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - 300 автомобілів.
На кордоні з Угорщиною у ПП "Чоп (Тиса) - Загонь" перебували 80 авто, у ПП "Вилок - Тісабеч" - 20 автомобілів.
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.