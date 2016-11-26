На границе с Польшей в очередях застряли более 1,1 тыс. автомобилей - ГПСУ

В частности, 100 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 160 на ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.

Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 150 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 160, в ПП "Краковец - Корчева" - 100, в ПП "Грушев - Будомеж" - 90, в ПП "Смильниця - Кросценко" - 70, в ПП "Рава-Русская - Гребенне" - 300 автомобилей.

На границе с Венгрией в ПП "Чоп (Тиса) - Захонь" находились 80 авто, в ПП "Вилок - Тисабеч" - 20 автомобилей.

При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.