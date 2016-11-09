На кордоні з Польщею у чергах застрягли 710 автомобілів - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Станом на 8:00 середи на кордоні України і Польщі у шести пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стоять 710 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 350 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін", ще 150 - у ПП "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.
У Львівській області у ПП "Рава-Руська - Гребенне" своєї черги очікували ще 60 автівок, у ПП "Угринів - Долгобичув" - 70, у ПП "Краковець - Корчова" - 30, у ПП "Смільниця - Кросценко" - 50 автомобілів.
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.