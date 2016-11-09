На границе с Польшей в очередях застряли 710 автомобилей - ГПСУ

В частности, 350 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 150 - в ПП "Ягодин-Дорогуск" в Волынской области.

Во Львовской области в ПП "Рава-Русская - Гребенне" своей очереди ожидали еще 60 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 70, в ПП "Краковец - Корчева" - 30, в ПП "Смильница - Кросценко" - 50 автомобилей.

При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.