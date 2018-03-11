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На кордоні з Польщею правоохоронці виявили 175 кг сиру та 300 пачок харчових добавок

На кордоні з Польщею правоохоронці виявили 175 кг сиру та 300 пачок харчових добавок

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. На українсько-польському кордоні правоохоронці Львівського та Мостиського загонів виявили 175 кг сиру та 300 пачок харчових добавок. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Під час перевірки мікроавтобуса "Renault" української реєстрації прикордонники спільно з працівниками фіскальної служби виявили 175 кілограмів твердого сиру загальною вартістю 55 тисяч гривень. Українка, яка слідувала до України через пункт пропуску "Устилуг", намагалась приховати товар у ніші над сидінням водія та за задніми сидіннями.
Крім того, учора в пункті пропуску "Шегині" в ході оформлення вантажного автомобіля "МАN" охоронці кордону виявили у салоні транспортного засобу 300 пачок харчових добавок. В обох випадках знайдений товар вилучено представниками фіскальної служби.

Нагадаємо, вчора двічі прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” фіксували випадки дачі неправомірної грошової винагороди у міжнародному аеропорту “Бориспіль”.

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