На границе с Польшей правоохранители обнаружили 175 кг сыра и 300 пачек пищевых добавок
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. На украинском-польской границе правоохранители Львовского и Мостиского отрядов обнаружили 175 кг сыра и 300 пачек пищевых добавок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
Во время проверки микроавтобуса "Renault" украинской регистрации пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили 175 килограммов сыра общей стоимостью 55 000 гривен. Украинка, которая следовала в Украину через пункт пропуска "Устилуг", пыталась скрыть товар в нише над сиденьем водителя и за задними сиденьями.
Кроме того, вчера в пункте пропуска "Шегини" в ходе оформления грузового автомобиля "МАN" пограничники обнаружили в салоне транспортного средства 300 пачек пищевых добавок. В обоих случаях найден товар изъят представителями фискальной службы.
Напомним, вчера дважды пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" фиксировали случаи дачи неправомерной денежного вознаграждения в международном аэропорту "Борисполь".