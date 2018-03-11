На границе с Польшей правоохранители обнаружили 175 кг сыра и 300 пачек пищевых добавок

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 34315 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 50117 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 53711 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101043 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91456 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103551 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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На границе с Польшей правоохранители обнаружили 175 кг сыра и 300 пачек пищевых добавок

На границе с Польшей правоохранители обнаружили 175 кг сыра и 300 пачек пищевых добавок

Киев  •  УНН

 • 4679 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. На украинском-польской границе правоохранители Львовского и Мостиского отрядов обнаружили 175 кг сыра и 300 пачек пищевых добавок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Во время проверки микроавтобуса "Renault" украинской регистрации пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили 175 килограммов сыра общей стоимостью 55 000 гривен. Украинка, которая следовала в Украину через пункт пропуска "Устилуг", пыталась скрыть товар в нише над сиденьем водителя и за задними сиденьями.
Кроме того, вчера в пункте пропуска "Шегини" в ходе оформления грузового автомобиля "МАN" пограничники обнаружили в салоне транспортного средства 300 пачек пищевых добавок. В обоих случаях найден товар изъят представителями фискальной службы.

Напомним, вчера дважды пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" фиксировали случаи дачи неправомерной денежного вознаграждения в международном аэропорту "Борисполь".

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