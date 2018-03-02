На кордоні з Польщею ліквідували канал надходження кокаїну
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У Волинській області викрито та ліквідовано канал надходження кокаїну. Про це повідомляє Відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби, передає УНН.
“У результаті спільних заходів оперативних підрозділів Північного регіонального управління Держприкордонслужби України, співробітників ГУ БКОЗ СБУ та ВБКОЗ УСБУ у Волинській області разом з військовослужбовцями відділу "Рівне" Луцького загону в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ягодин" перекрито канал переміщення в Україну тяжких наркотиків”, — йдеться у повідомленні.
Наркотики у чотирьох півлітрових пластикових пляшках виявили на в’їзд в Україну в паливному баку автомобіля марки Mitsubishi Lancer української реєстрації. Загалом у пляшках знаходилось 1,1 кг порошкоподібної речовини білого кольору. За попередніми даними, виявлена речовина є кокаїном.
Наразі водія транспортного засобу — громадянина України, та пасажира — громадянина Білорусі, затримано, а виявлену речовину направлено для проведення експертизи.
У нідерландському місті Осс поліція заарештувала шістьох людей за підозрою в транспортуванні 4,5 т кокаїну на суму в 170 млн євро.