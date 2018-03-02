На границе с Польшей ликвидировали канал поступления кокаина
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В Волынской области разоблачен и ликвидирован канал поступления кокаина. Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы, передает УНН.
"В результате совместных мероприятий оперативных подразделений Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины, сотрудников ГУ БКОП СБУ и ВБКОЗ УСБУ в Волынской области вместе с военнослужащими отдела" Ровно "Луцкого отряда в международном автомобильном пункте пропуска" Ягодин "перекрыт канал перемещения в Украину тяжелых наркотиков", - говорится в сообщении.
Наркотики в четырех пол-литровых пластиковых бутылках обнаружили на въезд в Украину в топливном баке автомобиля марки Mitsubishi Lancer украинской регистрации. Всего в бутылках находилось 1,1 кг порошкообразного вещества белого цвета. По предварительным данным, обнаруженное вещество является кокаином.
Сейчас водитель транспортного средства - гражданина Украины, и пассажира - гражданина Беларуси, задержаны, а обнаруженную вещество направлено для проведения экспертизы.
В нидерландском городе Осс полиция арестовала шесть человек по подозрению в транспортировке 4,5 т кокаина на сумму в 170 млн евро.