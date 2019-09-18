На контакт не йшов, вимагав поговорити з дівчиною: Крищенко про особисту розмову з мінером
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Чоловік, що погрожував підірвати міст Метро, не йшов на контакт з правоохоронцями та не висував адекватних вимог. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко журналістам, передає кореспондент УНН.
“Було встановлено його телефони, з ним зв’язались особисто я, наш психолог і командир спецпідрозділу з ним розмовляли. На контакт він не йшов, вимагав переговорити зі своєю дівчиною, але ніяких розумних вимог, зв’язних думок від нього не було. Тому було прийнято рішення організовувати штурм”, — сказав Крищенко.
З його слів, штурм проводив спецпідрозділ “КОРД” Національної Поліції.
Нагадаємо, поліція підтвердила затримання мінера на мосту Метро.
Раніше УНН повідомили, що правоохоронці встановили особу чоловіка.
Як повідомляв УНН, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.
Перше повідомлення про НП надійшло від пресслужби КП “Київський метрополітен”, а саме про ймовірне мінування станцій.
Згодом у пресслужбі поліції Києва повідомили, що інформація від сторонніх осіб надійшла о 16:05 про те, що на мосту якась людина, із нібито схожими на зброю засобами, погрожує підірвати міст. Служби з обох сторін виїхали.
У коментарі УНН речник Національної поліції України Ярослав Тракало зазначив, що на мосту Метро громадянин, за попередньою інформацією, здійснив кілька пострілів в повітря і погрожує підірвати міст Метро. З його слів, рух по мосту перекрито, територія очеплена, на місці працюють правоохоронці.