На Конференції з питань українських реформ у Копенгагені не обійшлось без курйозів

"Міністр закордонних справ Литви пан Едгар Рінкевічс", - оголосив ведучий наступного спікера.



Вийшовши на сцену, Рінкевічс не розгубився і тут же з гумором відповів: "Дозвольте мені розпочати з того, що я скажу, що взагалі-то це – Латвія".



"Нас часто плутають з Лінасом (міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічюсом – ред. ), тож я, певне, тепер можу виступати від імені нас обох", - зазначив міністр.



Нагадаємо, на спільній прес-конференції учасників Міжнародної Конференції з питань українських реформ у Копенгагені прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна продовжує вести переговори з Міжнародним валютним фондом, щодо його вимоги привести ціни на газ в Україні до ринкового рівня.



