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На Конференции по вопросам украинских реформ в Копенгагене не обошлось без курьезов

На Конференции по вопросам украинских реформ в Копенгагене не обошлось без курьезов

Киев  •  УНН

 • 48406 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Во время Международной конференции по вопросам украинских реформ в Копенгагене произошло недоразумение: ведущий, который объявлял о выступлениях спикеров на сцене, перепутал глав МИД Литвы и Латвии, передает УНН.

"Министр иностранных дел Литвы господин Ринкевичс", - заявил ведущий следующего спикера.

Выйдя на сцену, Ринкевичс не растерялся и тут же с юмором ответил: "Позвольте мне начать с того, что я скажу, что вообще-то это - Латвия".

"Нас часто путают с Линасом (министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом - ред.), и я, видимо, теперь могу выступать от имени нас обоих", - отметил министр.

Напомним, на совместной пресс-конференции участников Международной Конференции по вопросам украинских реформ в Копенгагене премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина продолжает вести переговоры с Международным валютным фондом, по его требованию о приведении цены на газ в Украине до рыночного уровня.

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