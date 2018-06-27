На Конференции по вопросам украинских реформ в Копенгагене не обошлось без курьезов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Во время Международной конференции по вопросам украинских реформ в Копенгагене произошло недоразумение: ведущий, который объявлял о выступлениях спикеров на сцене, перепутал глав МИД Литвы и Латвии, передает УНН.
"Министр иностранных дел Литвы господин Ринкевичс", - заявил ведущий следующего спикера.
Выйдя на сцену, Ринкевичс не растерялся и тут же с юмором ответил: "Позвольте мне начать с того, что я скажу, что вообще-то это - Латвия".
"Нас часто путают с Линасом (министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом - ред.), и я, видимо, теперь могу выступать от имени нас обоих", - отметил министр.
Напомним, на совместной пресс-конференции участников Международной Конференции по вопросам украинских реформ в Копенгагене премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина продолжает вести переговоры с Международным валютным фондом, по его требованию о приведении цены на газ в Украине до рыночного уровня.