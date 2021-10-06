На компанію Веревського, який обіцяв дотримуватися екологічних принципів договору ООН, завели справу за забруднення земель

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області зобов’язав поліцію відкрити кримінальне провадження за фактом забруднення земель з боку компанії ТОВ “Енселко Агро” (група компаній “Кернел”). Копію судового рішення оприлюднив заявник у справі, користувач Facebook Сергій Зайцев, передає УНН.

Зайцев скаржився на діяльність компанії ще у квітні цього року. Втім, місцева поліція проігнорувала його заяву про злочин з боку працівників “Енселко Агро”.

Тож Зайцев подав до суду.

У ході вивчення справи заявлено, що працівники “Енселко Агро” ймовірно вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ст. 239 (забруднення або псування земель, — ред.) та ст. 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, — ред.)

Співробітники компанії здійснили посів зерна кукурудзи, протруєної пестицидами, в результаті чого у жителів села Хутори, що на Хмельниччині, погіршився стан здоров’я.

Крім того, внаслідок сільськогосподарських робіт “Енселко Агро” Зайцев, який є власником пасіки, втратив 49 бджолосімей. Він поінформував суд про те, що територія, де розташована його пасіка, є прилеглою до орендованих “Енселко Агро” земель. Однак компанія, на переконання Зайцева, здійснює свою діяльність незаконно: на самовільно захопленій земельній території площею понад 3 га, шляхом підробки документів.

Вивчивши матеріали справи, суд дійшов висновку зобов’язати співробітників Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області відкрити кримінальне провадження за фактом забруднення земель з боку компанії ТОВ “Енселко Агро”.

Доповнення

Минулого року “Кернел” приєднався до Глобального Договору ООН. Компанія взяла на себе зобов’язання дотримуватися 10 принципів ООН, більшість з яких стосуються заборони порушувати права людини, протидіяти корупції та берегти екологію.

Проте, як свідчить описана вище ситуація, далеко не всі принципи ООН “Кернел” зміг виправдати.

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