На компанию Веревского, который обещал придерживаться экологических принципов договора ООН, завели дело за загрязнение земель

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КИЕВ. 6 октября. УНН. Староконстантиновский районный суд Хмельницкой области обязал полицию открыть уголовное производство по факту загрязнения земель со стороны компании ООО “Энселко Агро” (группа компаний “Кернел”). Копию судебного решения обнародовал заявитель по делу, пользователь Facebook Сергей Зайцев, передает УНН.

Зайцев жаловался на деятельность компании еще в апреле этого года. Впрочем, местная полиция проигнорировала его заявление о преступлении со стороны работников “Энселко Агро”.

Поэтому Зайцев подал в суд.

В ходе изучения дела заявлено, что работники “Энселко Агро” вероятно совершили уголовные преступления, предусмотренные ст. 239 (загрязнение или порча земель, — ред.) и ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, — ред.)

Сотрудники компании провели посев зерна кукурузы, протравленной пестицидами, в результате чего у жителей села Хутора, что в Хмельницкой области, ухудшилось состояние здоровья.

Кроме того, в результате сельскохозяйственных работ “Энселко Агро” Зайцев, который является владельцем пасеки, потерял 49 пчелосемей. Он проинформировал суд о том, что территория, где находится его пасека, является прилегающей к арендуемым “Энселко Агро” землям. Однако компания, по мнению Зайцева, осуществляет свою деятельность незаконно: на самовольно захваченной земельной территории площадью более 3 га, путем подделки документов.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу обязать сотрудников Хмельницкого районного управления полиции ГУ ЧП в Хмельницкой области открыть уголовное производство по факту загрязнения земель со стороны компании ООО “Энселко Агро”.

Дополнение

В прошлом году “Кернел” присоединился к Глобальному Договору ООН. Компания взяла на себя обязательство соблюдать 10 принципов ООН, большинство из которых касаются запрета нарушать права человека, противодействовать коррупции и беречь экологию.

Однако, как свидетельствует описанная выше ситуация, далеко не все принципы ООН “Кернел” смог оправдать.

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