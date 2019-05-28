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На Клімкіна подали до суду

На Клімкіна подали до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. На міністра закордонних справ Павла Клімкіна подали до суду. Про це УНН повідомили у прес-службі Окружного адміністративного суду міста Києва.

​"Народний депутат Віктор Вовк позивається до Міністра закордонних справ Павла Клімкіна щодо присвоєння дипломатичного рангу народним депутатам Артуру Герасимову та Георгію Логвинському. Позивач у своїх позовних вимогах просить суд визнати протиправними дії Міністра закордонних справ Павла Клімкіна щодо подання Президенту листом МЗС в частині присвоєння дипломатичного рангу народним депутатам Артуру Герасимову та Георгію Логвинському. Також народний депутат Віктор Вовк просить суд визнати протиправним та скасувати відповідний лист Міністерства закордонних справ в частині подання Міністра Павла Клімкіна про присвоєння дипломатичного рангу депутатам Гарасимову та Логвінському. Наразі судом вирішується питання щодо відкриття провадження у даній адміністративній справі". - повідомили у прес-службі. 

Нагадаємо, 19 травня п'ятий президент України Петро Порошенко присвоїв дипломатичний ранг Артуру Герасимову та Георгію Логвинському. 

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