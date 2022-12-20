На Київському КПК заперечили звинувачення правоохоронців у зв’язках підприємства з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Керівництво Київського картонно-паперового комбінату заперечує звинувачення правоохоронців у несплаті податків та співпраці з рф. Про це на пресконференції заявив заступник Голови Наглядової Ради ККПК Олег Дубровка, предає УНН.
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За його словами, керівництво комбінату було здивоване звинуваченнями від силовиків та обшуками, які вони проводили на підприємстві. Він наголосив, що, попри збитки, підприємство продовжує платити заробітну плату працівникам та сплачувати податки.
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“Після 24 лютого комбінат не був зупинений ні на один день. Ми працювали, виплачували заробітні плати, сплачували податки і за 9 місяців війни отримали збитків на 233 мільйони гривень. Найбільше нас здивувало те, що на початку квітня до нас з обшуками завітали силові структури. Ми чули на свою адресу звинувачення про те, що компанія співпрацює з рф, що наша продукція продається на непідконтрольних територіях. Кримінальні провадження починають рости як гриби після дощу. Нас починають звинувачувати у несплаті податків, що ми начебто по несправедливій ціні на аукціоні купили банкрутне підприємство. З’являється звинувачення у тому, що ми виводимо значні кошти на територію росії.
Зараз ми тут знаходимось, бо силові структури використовують метод узагальнення. Ми наголошуємо, що ми не співпрацюємо з рф, не фінансуємо тероризм. Ми працюємо у законному полі та сподіваємось, що у всіх структурах, де зараз знаходяться кримінальні провадження, буде проведено об’єктивне, незаангажоване розслідування”, - зауважив Дубровка.
Нагадаємо
Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Австрія в Україні Арад Бенкьо висловив занепокоєння щодо ситуації, яка склалася навколо найбільшого в Україні паперового підприємства Київського КПК в Обухові, яким володіє австрійський холдинг Pulp Mill Holding, та наголосив, що посольство Австрії в Україні стежить за тим, як розвивається розслідування навколо комбінату.
Додамо
Київський картонно-паперовий комбінат працює в Обухові і є містоутворюючим підприємством, на якому наразі працює 2500 українців. Єдиним акціонером ККПК є австрійська компанія Pulp Mill Holding GmbH, який близько 20 років інвестував у розвиток підприємства. Однак через тиск з боку правоохоронців з’явилася загроза припинення роботи комбінату. Разом з тим, в разі зупинки роботи ККПК місто Обухів може залишитись без тепла та гарячої води.