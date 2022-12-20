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На Київському КПК заперечили звинувачення правоохоронців у зв’язках підприємства з рф

На Київському КПК заперечили звинувачення правоохоронців у зв’язках підприємства з рф

Київ • УНН

 • 668049 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Керівництво Київського картонно-паперового комбінату заперечує звинувачення правоохоронців у несплаті податків та співпраці з рф. Про це на пресконференції заявив заступник Голови Наглядової Ради ККПК Олег Дубровка, предає УНН.

Деталі

За його словами, керівництво комбінату було здивоване звинуваченнями від силовиків та обшуками, які вони проводили на підприємстві. Він наголосив, що, попри збитки, підприємство продовжує платити заробітну плату працівникам та сплачувати податки.

Цитата

“Після 24 лютого комбінат не був зупинений ні на один день. Ми працювали, виплачували заробітні плати, сплачували податки і за 9 місяців війни отримали збитків на 233 мільйони гривень. Найбільше нас здивувало те, що на початку квітня до нас з обшуками завітали силові структури. Ми чули на свою адресу звинувачення про те, що компанія співпрацює з рф, що наша продукція продається на непідконтрольних територіях. Кримінальні провадження починають рости як гриби після дощу. Нас починають звинувачувати у несплаті податків, що ми начебто по несправедливій ціні на аукціоні купили банкрутне підприємство. З’являється звинувачення у тому, що ми виводимо значні кошти на територію росії.

Зараз ми тут знаходимось, бо силові структури використовують метод узагальнення. Ми наголошуємо, що ми не співпрацюємо з рф, не фінансуємо тероризм. Ми працюємо у законному полі та сподіваємось, що у всіх структурах, де зараз знаходяться кримінальні провадження, буде проведено об’єктивне, незаангажоване розслідування”, - зауважив Дубровка.

Нагадаємо

Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Австрія в Україні Арад Бенкьо висловив занепокоєння щодо ситуації, яка склалася навколо найбільшого в Україні паперового підприємства Київського КПК в Обухові, яким володіє австрійський холдинг Pulp Mill Holding, та наголосив, що посольство Австрії в Україні стежить за тим, як розвивається розслідування навколо комбінату. 

Додамо

Київський картонно-паперовий комбінат працює в Обухові і є містоутворюючим підприємством, на якому наразі працює 2500 українців. Єдиним акціонером ККПК є австрійська компанія Pulp Mill Holding GmbH, який близько 20 років інвестував у розвиток підприємства. Однак через тиск з боку правоохоронців з’явилася загроза припинення роботи комбінату. Разом з тим, в разі зупинки роботи ККПК місто Обухів може залишитись без тепла та гарячої води.

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