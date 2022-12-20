На Киевском КБК отрицают обвинения правоохранителей в связях предприятия с рф

Детали

По его словам, руководство комбината было удивлено обвинениями от силовиков и обысками, которые они проводили на предприятии. Он подчеркнул, что, несмотря на убытки, предприятие продолжает платить заработную плату работникам и платить налоги.

Цитата

“После 24 февраля комбинат не был остановлен ни на один день. Мы работали, выплачивали заработные платы, платили налоги и за 9 месяцев войны получили убытки на 233 миллиона гривен. Больше всего нас удивило то, что в начале апреля к нам с обысками пришли силовые структуры. Мы слышали в свой адрес обвинения о том, что компания сотрудничает с рф, что наша продукция продается на неподконтрольных территориях. Уголовные производства начинают расти как грибы после дождя. Нас начинают винить в неуплате налогов, что мы вроде бы по несправедливой цене на аукционе купили банкротное предприятие. Возникает обвинение в том, что мы выводим значительные средства на территорию россии.

Сейчас мы здесь, потому что силовые структуры используют метод обобщения. Мы подчеркиваем, что мы не сотрудничаем с рф, не финансируем терроризм. Мы работаем в законном поле и надеемся, что во всех структурах, где сейчас находятся уголовные производства, будет проведено объективное, незаангажированное расследование”, - отметил Дубровка.

Напомним

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Австрия в Украине Арад Бенке выразил обеспокоенность относительно ситуации, которая сложилась вокруг крупнейшего в Украине бумажного предприятия Киевского КПК в Обухове, которым владеет австрийский холдинг Pulp Mill Holding, и подчеркнул, что посольство Австрии в Украине следит за тем, как развивается расследование вокруг комбината.

Добавим

Киевский картонно-бумажный комбинат работает в Обухове и является градообразующим предприятием, на котором работает 2500 украинцев. Единственным акционером ККБК является австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH, около 20 лет инвестировавшая в развитие предприятия. Однако из-за давления со стороны правоохранителей возникла угроза прекращения работы комбината. Вместе с тем, в случае остановки работы ККБК, город Обухов может остаться без тепла и горячей воды.