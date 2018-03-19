На Київщині взяли під варту чоловіка, який тривалий час ґвалтував свою доньку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. За рішенням суду на Київщині взято під варту 33-річного чоловіка, який протягом тривалого часу ґвалтував свою 13-річну доньку. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.
“Установлено, що з червня 2017 року по лютий 2018 року 13-річна дівчина приїжджала в гості до своєї бабусі та батька в одне із сіл Миронівського району. Під час таких візитів, батько, з метою задоволення своєї статевої пристрасті, періодично вчиняв розпусні дії по відношенню до своєї малолітньої дочки”, — йдеться у повідомленні.
Як з’ясувалось, батьки дівчини розлучились одразу після народження потерпілої та чоловік взагалі не підтримував родинних зв’язків зі своєю дочкою. Однак, батько, побачивши сторінку доньки в одній із соцмереж, почав спілкуватися із останньою.
В подальшому, мати малолітньої, побачивши переписку в соцмережі останньої зі своїм батьком, дізналась, що колишній чоловік періодично вчиняє розпусні дії стосовно дочки, в результаті чого, звернулась до правоохоронних органів із відповідною заявою.
За процесуального керівництва Миронівського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури 33-річному чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо своєї малолітньої дочки) Кримінального кодексу України.
За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Горе-батьку загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 8 років.
Нагадаємо, у Києві суд постановив взяти під варту 36-річного чоловіка, який зґвалтував 15-річну дівчину у столичному парку “Дружби народів”.