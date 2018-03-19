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В Киевской области взяли под стражу мужчину, который длительное время насиловал свою дочь

В Киевской области взяли под стражу мужчину, который длительное время насиловал свою дочь

Киев  •  УНН

 • 17760 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. По решению суда Киевской области взят под стражу 33-летнего мужчину, который в течение длительного времени насиловал свою 13-летнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.

"Установлено, что с июня 2017 по февраль 2018 года 13-летняя девушка приезжала в гости к своей бабушке и отцу в одно из сел Мироновского района. Во время таких визитов, отец, с целью удовлетворения своей половой страсти, периодически совершал развратные действия в отношении своей малолетней дочери", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, родители девушки расстались сразу после рождения потерпевшей и мужчина вообще не поддерживал родственных связей со своей дочерью. Однако, отец, увидев страницу дочери в одной из соцсетей, начал общаться с последней.

В дальнейшем, мать малолетней, увидев переписку в соцсети последней со своим отцом, узнала, что бывший муж периодически совершает развратные действия в отношении дочери, в результате чего, обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

По процессуального руководства Мироновского отдела Кагарлыкской местной прокуратуры 33-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении своей малолетней дочери) Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Горе-отцу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Напомним, в Киеве суд постановил взять под стражу 36-летнего мужчину, который изнасиловал 15-летнюю девушку в столичном парке "Дружбы народов".

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