На Київщині зникла дівчина-підліток
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У Київській області безвісти зникла неповнолітня дівчина. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Підліток 2004 року народження пішов з дому ще у четвер та досі не повернувся.
Як повідомляв УНН, раніше у Дніпропетровській області зник хлопчик 2007 року народження.
Як повідомляв УНН, на Сумщині безвісти зникли четверо дітей. Пізніше поліція знайшла школярів-втікачів з Сумщини.
На Донбасі вважаються безвісти зниклими 2 тис. осіб.
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