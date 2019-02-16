На Київщині зникла дівчина-підліток

Підліток 2004 року народження пішов з дому ще у четвер та досі не повернувся.

Як повідомляв УНН, раніше у Дніпропетровській області зник хлопчик 2007 року народження.

Як повідомляв УНН, на Сумщині безвісти зникли четверо дітей. Пізніше поліція знайшла школярів-втікачів з Сумщини.

На Донбасі вважаються безвісти зниклими 2 тис. осіб.



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