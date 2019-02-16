В Киевской области исчезла девушка-подросток
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Киевской области без вести пропала несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Подросток 2004 года рождения ушел из дома еще в четверг и до сих пор не вернулся.
Как сообщал УНН, ранее в Днепропетровской области пропал мальчик 2007 года рождения.
Как сообщал УНН, в Сумской вести пропали четверо детей. Позже полиция нашла школьников с Сумской области.
На Донбассе считаются без вести пропавшими 2 тыс. человек.
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