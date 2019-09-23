На Київщині знеструмлять понад 20 об’єктів через борги
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Київобленерго протягом 23-25 вересня знеструмить 21 абонента-боржника у різних районах Київської області. Серед об’єктів водоканали, житлово-комунальні господарства та медичні заклади. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ПрАТ “Київобленерго”
“Компанія-постачальник електричної енергії ТОВ “Київська обласна енергопостачальна компанія” надіслала до Київобленерго заявки на відключення від системи електропостачання соціально значущих організацій, установ та підприємств, які діють у різних районах Київської області. Серед об’єктів на відключення — водоканали, житлово-комунальні господарства та медичні заклади“,- йдеться в повідомленні.
Як зазначається, закон України “Про ринок електричної енергії” накладає на оператора системи розподілу (ОСР) зобов’язання невідкладно виконувати заявки енергопостачальних компаній на знеструмлення боржників.
Таким чином, планують відключення об’єктів з 23 по 25 вересня 2019 в Білоцерківському районі (1 об’єкт), Бориспільському районі( 2 об’єкти) , Бородянському районі( 1 об’єкт) , Броварському районі (7 об’єктів), Васильківському районі (1 об’єкт), Вишгородському районі (2 об’єкти), Києво-Святошинському районі (6 об’єктів), Фастівському районі (1 об’єкт).
Нагадаємо, “Лисичанськводоканал” вкотре знеструмлять через борги.