На Київщині знайшли тіло чоловіка, яке висіло на дереві більше двох місяців

“Під час збору грибів місцевий житель знайшов у лісі повішене тіло чоловіка. На місці працювали слідчі, які попередньо встановили, що загиблим є безвісти зниклий місцевий житель. На місці події знайшли передсмертну записку, в якій загиблий просив вибачення за свій вчинок. Попередньо, тіло висіло на дереві більше двох місяців”, — розповіли у поліції.

Наразі тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу, яка має встановити остаточну причину смерті.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження, проводиться перевірка.

Нагадаємо, у львівській поліклініці 92-річний чоловік викинувся із вікна.