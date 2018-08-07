На Київщині знайшли тіло чоловіка, яке висіло на дереві більше двох місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Бориспільському районі місцевий житель під час збору грибів знайшов на дереві повішене тіло чоловіка, який вважався зниклим безвісті. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.
“Під час збору грибів місцевий житель знайшов у лісі повішене тіло чоловіка. На місці працювали слідчі, які попередньо встановили, що загиблим є безвісти зниклий місцевий житель. На місці події знайшли передсмертну записку, в якій загиблий просив вибачення за свій вчинок. Попередньо, тіло висіло на дереві більше двох місяців”, — розповіли у поліції.
Наразі тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу, яка має встановити остаточну причину смерті.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження, проводиться перевірка.
Нагадаємо, у львівській поліклініці 92-річний чоловік викинувся із вікна.