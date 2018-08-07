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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 19410 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 80289 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119355 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127208 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166581 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152448 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140379 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 08:52 • 179419 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118299 просмотра

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В Киевской области нашли тело мужчины, которое висело на дереве более двух месяцев

В Киевской области нашли тело мужчины, которое висело на дереве более двух месяцев

Киев  •  УНН

 • 10319 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. В Бориспольском районе местный житель во время сбора грибов нашел на дереве повешенное тело мужчины, который считался пропавшим без вести. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

"Во время сбора грибов местный житель нашел в лесу повешенное тело мужчины. На месте работали следователи, предварительно установили, что погибшим является без вести пропавший местный житель. На месте происшествия нашли предсмертную записку, в которой погибший просил прощения за свой поступок. Предварительно, тело висело на дереве более двух месяцев", - рассказали в полиции.

Сейчас тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить окончательную причину смерти.

По данному факту открыто уголовное производство, проводится проверка.

Напомним, во львовской поликлинике 92-летний мужчина выбросился с окна.

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