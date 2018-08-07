В Киевской области нашли тело мужчины, которое висело на дереве более двух месяцев
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Бориспольском районе местный житель во время сбора грибов нашел на дереве повешенное тело мужчины, который считался пропавшим без вести. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.
"Во время сбора грибов местный житель нашел в лесу повешенное тело мужчины. На месте работали следователи, предварительно установили, что погибшим является без вести пропавший местный житель. На месте происшествия нашли предсмертную записку, в которой погибший просил прощения за свой поступок. Предварительно, тело висело на дереве более двух месяцев", - рассказали в полиции.
Сейчас тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить окончательную причину смерти.
По данному факту открыто уголовное производство, проводится проверка.
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