В Киевской области нашли тело мужчины, которое висело на дереве более двух месяцев

"Во время сбора грибов местный житель нашел в лесу повешенное тело мужчины. На месте работали следователи, предварительно установили, что погибшим является без вести пропавший местный житель. На месте происшествия нашли предсмертную записку, в которой погибший просил прощения за свой поступок. Предварительно, тело висело на дереве более двух месяцев", - рассказали в полиции.

Сейчас тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить окончательную причину смерти.

По данному факту открыто уголовное производство, проводится проверка.

Напомним, во львовской поликлинике 92-летний мужчина выбросился с окна.