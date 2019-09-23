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На Київщині зіткнулись вантажівка і автобус, загинуло троє людей

На Київщині зіткнулись вантажівка і автобус, загинуло троє людей

Київ • УНН

 • 9670 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. У Київській області вантажний автомобіль в'їхав у припаркований пасажирський автобус, внаслідок чого загинули троє чоловіків. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Трагедія за участю трьох автомобілів сталася на 59 км автодороги Київ-Харків поблизу села Бзів, що у Баришівському районі.

Рухаючись у напрямку Харкова по швидкісній трасі вантажівка зіткнулася із припаркованим на узбіччі пасажирським автобусом. Від удару той наїхав на трьох чоловіків, які стояли попереду нього.

Врізавшись в автобус, винуватця ДТП протягло вперед, він в’їхав та зчепився іще з однією машиною обабіч дороги.

Внаслідок аварії двоє осіб від отриманих травм загинули на місці пригоди, третій чоловік помер вже у кареті швидкої по дорозі до лікарні.

Наразі поліція встановлює причини трагічної дорожньо-транспортної пригоди. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Харківській області сталася ДТП за участі рейсового автобуса та вантажівки.

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