На Київщині зіткнулись легковик і фура, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Київській області внаслідок зіткнення вантажного та легкового автомобілів загинула одна людина, ще одна особа отримала травми. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.
Так, 25 вересня, о 21:00, на пульт зв’язку аварійно-рятувального загону спеціального призначення міста Біла Церква надійшло повідомлення про те, що на трасі Біла Церква—Узин сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.
По прибуттю рятувальники виявили лобове зіткнення легковика Mercedes Benz Vito та фури DAF.
“Рятувальники за допомогою механізованого інструменту провели деблокування потерпілого з під уламків понівеченого автомобіля та передали його працівникам екстреної медичної допомоги”, — повідомили у пресслужбі.
Також було проведено деблокування тіла загиблого, фельдшером-рятувальником було надано медичну допомогу його рідним.
Нагадаємо, внаслідок зіткнення з вантажівкою Volvo на Львівщині загинув водій Skoda.