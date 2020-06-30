На Київщині згоріла автівка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. У понеділок о 07:54 до оперативно-диспетчерської служби Сквирського району надійшло повідомлення про загорання легкового автомобіля поблизу села Ями. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
По прибуттю рятувальників встановлено, що горить легковий автомобіль Daewoo Lanos.
Пожежу локалізовано о 08:10 та ліквідовано о 08:20.
Внаслідок пожежі вогнем знищено легковий автомобіль.
Причина загорання встановлюється.
Нагадаємо, на Київщині раніше горіла ще одна автівка.