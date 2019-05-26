На Київщині завтра дощитиме
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У Києві та Київській області завтра, 27 травня, очікуються дощі та грози. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
“Завтра у Києві мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень близько 25°”, — йдеться у повідомленні.
У Київській області мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°.
Нагадаємо, завтра вдень та у найближчі три доби в західних, в північних та центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.