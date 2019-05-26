В Киевской области завтра будет дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Киеве и Киевской области завтра, 27 мая, ожидаются дожди и грозы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
"Завтра в Киеве переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем около 25°", - говорится в сообщении.
В Киевской области переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°.
Напомним, завтра днем и в ближайшие трое суток в западных, в северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.