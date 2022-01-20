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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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На Київщині затримали громадянку, яка вербувала жінок для заняття проституцією в Туреччині

На Київщині затримали громадянку, яка вербувала жінок для заняття проституцією в Туреччині

Київ • УНН

 • 19443 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. В Київській області затримали 38-річну мешканку Борисполя за підозрою у вербуванні жінок для заняття проституцією в Туреччині. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську обласну прокуратуру.

Цитата

"За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури мешканці Київської області повідомлено про підозру у вербуванні та переміщенні людини з метою експлуатації (ч. 2 ст. 149 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за даними слідства, 38-річна мешканка Борисполя в одній із груп у Telegram розміщувала повідомлення з пропозицією високооплачуваної роботи за кордоном.

"Здебільшого на оголошення відгукувалися жінки, які потрапили в складні життєві обставини. Під час спілкування в месенджерах підозрювана здійснювала на них психологічний вплив у формі переконання. У подальшому вона за власний кошт купувала потерпілим авіаквитки до Туреччини та бронювала номер у готелі", - зазначається в повідомленні.

Зазначається, що клієнтів для жінок підшукувала шляхом розміщення відповідних оголошень на турецьких сайтах. Частину прибутку вони повинні були передавати вербувальниці.

"Жінку затримано у порядку ст. 208 КПК України. На теперішній час вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, причетні до злочинної діяльності", - інформує прокуратура.

Окрім того, під час санкціонованих обшуків за місцем проживання громадянки виявлено та вилучено мобільні телефони, банківські картки, записи що свідчать про протиправну діяльність, ноутбук та ймовірно наркотичні речовини.

Доповнення

На Рівненщині судитимуть 31-річного жителя Житомира. Чоловік вербував жінок для сексуальної експлуатації в Данії.

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