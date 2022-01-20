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В Киевской области задержали гражданку, которая вербовала женщин для занятия проституцией в Турции

В Киевской области задержали гражданку, которая вербовала женщин для занятия проституцией в Турции

Киев • УНН

 • 19443 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В Киевской области задержали 38-летнюю жительницу Борисполя по подозрению в вербовке женщин для занятия проституцией в Турции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

Цитата

"За процессуального руководства Бучанской окружной прокуратуры жительнице Киевской области сообщено о подозрении в вербовке и перемещении человека с целью эксплуатации (ч. 2 ст. 149 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, 38-летняя жительница Борисполя в одной из групп в Telegram размещала сообщение с предложением высокооплачиваемой работы за рубежом.

"По большей части на объявления откликались женщины, попавшие в сложные жизненные обстоятельства. Во время общения в мессенджерах подозреваемая оказывала на них психологическое воздействие в форме убеждения. В дальнейшем она за свой счет покупала потерпевшим авиабилеты в Турцию и бронировала номер в отеле", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что клиентов для женщин подыскивала путем размещения соответствующих объявлений на турецких сайтах. Часть прибыли они должны были передавать вербовщице.

"Женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Устанавливаются другие лица, причастные к преступной деятельности", - информирует прокуратура.

Кроме того, во время санкционированных обысков по месту жительства гражданки обнаружены и изъяты мобильные телефоны, банковские карты, записи свидетельствующие о противоправной деятельности, ноутбук и вероятно наркотические вещества.

Дополнение

В Ровенской области будут судить 31-летнего жителя Житомира. Мужчина вербовал женщин для сексуальной эксплуатации в Дании.

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