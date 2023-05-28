На Київщині загроза атаки безпілотниками - ОВА

Цитата

"Київська область! Загроза застосування ворогом БПлА. Сили ППО вже працюють!

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників!", - написали в КОВА.

Доповнення

У Київській міській військовій адміністрації також повідомляли, що на підступах до Києва працює ППО.