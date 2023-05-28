На Київщині загроза атаки безпілотниками - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня УНН. У Київській області загроза застосування ворожих дронів. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, пише УНН.
Цитата
"Київська область! Загроза застосування ворогом БПлА. Сили ППО вже працюють!
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників!", - написали в КОВА.
Доповнення
У Київській міській військовій адміністрації також повідомляли, що на підступах до Києва працює ППО.