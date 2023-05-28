На Киевщине угроза атаки беспилотниками - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая УНН. В Киевской области угроза применения вражеских дронов. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации, пишет УНН.
Цитата
"Киевская область! Угроза применения врагом БПлА. Силы ПВО уже работают!
Соблюдайте информационную тишину – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников!", - написали в КОВА.
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В Киевской городской военной администрации также сообщали, что на подступах к Киеву работает ПВО.