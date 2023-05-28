На Киевщине угроза атаки беспилотниками - ОВА

Цитата

"Киевская область! Угроза применения врагом БПлА. Силы ПВО уже работают!

Соблюдайте информационную тишину – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников!", - написали в КОВА.

Дополнение

В Киевской городской военной администрации также сообщали, что на подступах к Киеву работает ПВО.