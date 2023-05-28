На підступах до Києва працює ППО - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня УНН. На підступах до Києва працює ППО. Про це написали у Київській міській військовій адміністрації, передає УНН.
Цитата
"Повітряна тривога триває!
В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - написали в КМВА.
Доповнення
Перед цим, мешканці Київської області повідомляли про звуки вибухів.
Повітряна тривога була оголошена у багатьох областях України, зокрема й столиці. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.