На подступах к Киеву работает ПВО - КГВА

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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103317 просмотра

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Киев • УНН

 • 485142 просмотра

КИЕВ. 28 мая УНН. На подступах к Киеву работает ПВО. Об этом написали в Киевской городской военной администрации, передает УНН.

Цитата

"Воздушная тревога продолжается!"

В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - написали в КГВА.

Дополнение

Перед этим, жители Киевской области сообщали о звуках взрывов.

Воздушная тревога была объявлена во многих областях Украины, в том числе и в столице. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.

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