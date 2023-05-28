На подступах к Киеву работает ПВО - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая УНН. На подступах к Киеву работает ПВО. Об этом написали в Киевской городской военной администрации, передает УНН.
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"Воздушная тревога продолжается!"
В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - написали в КГВА.
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Перед этим, жители Киевской области сообщали о звуках взрывов.
Воздушная тревога была объявлена во многих областях Украины, в том числе и в столице. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.