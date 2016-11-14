На Київщині за розбещення неповнолітньої доньки чоловіка засуджено до 5 років
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. На Київщині чоловіка засуджено до п'яти років позбавлення волі за вчинення розпусних дій стосовно своєї неповнолітньої дитини. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Установлено, що впродовж 8 років, у м. Миронівка, за місцем свого проживання 38-річний чоловік, з метою задоволення статевої пристрасті періодично вчиняв розпусні дії стосовно своєї малолітньої дочки, 2003 року народження, посягаючи таким чином на нормальний розвиток малолітньої дитини і негативно впливаючи на її психіку.
Дії зловмисника кваліфіковано ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) КК України. За клопотанням Миронівського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання пів вартою.
Суд визнав достатніми докази зібрані у ході досудового розгляду та засудив чоловіка до 5 років позбавлення волі.