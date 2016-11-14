В Киевской области за развращение несовершеннолетней дочери мужчина приговорен к 5 годам
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Киевской оластимужчина осужден к пяти годам лишения свободы за совершение развратных действий в отношении своего несовершеннолетнего ребенка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Установлено, что в течение 8 лет, в г. Мироновка, по месту жительства 38-летний мужчина, с целью удовлетворения половой страсти периодически совершал развратные действия в отношении своей малолетней дочери, 2003 года рождения, посягая таким образом на нормальное развитие малолетнего ребенка и негативно влияя на его психику.
Действия злоумышленника квалифицированы ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины. По ходатайству Мироновского отдела Кагарлицкий местной прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания пол стражей.
Суд признал достаточными доказательства собранные в ходе досудебного разбирательства и приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы.