На Київщині встановили контейнери для збору батарейок і ртутьвмісних ламп
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У м. Обухів Київської області розпочалася реалізація програми “Безпечний Обухів”, спрямованої на збирання небезпечних відходів. Про це написав у Facebook голова правління Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами Кирило Косоуров, передає УНН.
Як зазначається в повідомленні, контейнери для збору небезпечних відходів (батарейок, ртутьвмісних ламп) установлені за такими адресами:
— вул.Київська, 21;
— вул.Миру, 9А;
— вул.Каштанова, 23;
— вул.Київська, 174.
Незабаром такі контейнери мають з’явитися в мікрорайоні “Яблуневий”, повідомив К.Косоуров.
“Велике прохання викидати виключно батарейки, побутові акумулятори та лампи-економки з стандартним цоколем, що містять ртуть. У разі, якщо у Вас є довгі люмінесцентні лампи — лишіть їх обережно поруч у захисній упаковці”, — зазначив він.