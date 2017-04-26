На Київщині встановили контейнери для збору батарейок і ртутьвмісних ламп

Як зазначається в повідомленні, контейнери для збору небезпечних відходів (батарейок, ртутьвмісних ламп) установлені за такими адресами:

— вул.Київська, 21;

— вул.Миру, 9А;

— вул.Каштанова, 23;

— вул.Київська, 174.



Незабаром такі контейнери мають з’явитися в мікрорайоні “Яблуневий”, повідомив К.Косоуров.



“Велике прохання викидати виключно батарейки, побутові акумулятори та лампи-економки з стандартним цоколем, що містять ртуть. У разі, якщо у Вас є довгі люмінесцентні лампи — лишіть їх обережно поруч у захисній упаковці”, — зазначив він.