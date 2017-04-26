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На Київщині встановили контейнери для збору батарейок і ртутьвмісних ламп

Київ • УНН

 • 14913 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. У м. Обухів Київської області розпочалася реалізація програми “Безпечний Обухів”, спрямованої на збирання небезпечних відходів. Про це написав у Facebook голова правління Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами Кирило Косоуров, передає УНН.

Як зазначається в повідомленні, контейнери для збору небезпечних відходів (батарейок, ртутьвмісних ламп) установлені за такими адресами:
— вул.Київська, 21;
— вул.Миру, 9А;
— вул.Каштанова, 23;
— вул.Київська, 174.

Незабаром такі контейнери мають з’явитися в мікрорайоні “Яблуневий”, повідомив К.Косоуров.

“Велике прохання викидати виключно батарейки, побутові акумулятори та лампи-економки з стандартним цоколем, що містять ртуть. У разі, якщо у Вас є довгі люмінесцентні лампи — лишіть їх обережно поруч у захисній упаковці”, — зазначив він.

Українські Національні Новини

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