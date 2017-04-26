В Киевской области установили контейнеры для сбора батареек и ртутьсодержащих ламп

Как отмечается в сообщении, контейнеры для сбора опасных отходов (батареек, ртутьсодержащих ламп) установлены по следующим адресам:

— ул.Киевская, 21;

— ул.Мира, 9А;

— ул.Каштановая, 23;

— ул.Киевская, 174.



Вскоре такие контейнеры должны появиться в микрорайоне “Яблоневый”, сообщил К.Косоуров.



“Большая просьба выбрасывать исключительно батарейки, бытовые аккумуляторы и лампы-экономки со стандартным цоколем, содержащие ртуть. В случае, если у Вас есть длинные люминесцентные лампы — оставьте их осторожно рядом в защитной упаковке”, — отметил он.