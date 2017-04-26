В Киевской области установили контейнеры для сбора батареек и ртутьсодержащих ламп
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В г. Обухов Киевской области началась реализация программы “Безопасный Обухов”, направленной на сбор опасных отходов. Об этом написал в Facebook председатель правления Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами Кирилл Косоуров, передает УНН.
Как отмечается в сообщении, контейнеры для сбора опасных отходов (батареек, ртутьсодержащих ламп) установлены по следующим адресам:
— ул.Киевская, 21;
— ул.Мира, 9А;
— ул.Каштановая, 23;
— ул.Киевская, 174.
Вскоре такие контейнеры должны появиться в микрорайоне “Яблоневый”, сообщил К.Косоуров.
“Большая просьба выбрасывать исключительно батарейки, бытовые аккумуляторы и лампы-экономки со стандартным цоколем, содержащие ртуть. В случае, если у Вас есть длинные люминесцентные лампы — оставьте их осторожно рядом в защитной упаковке”, — отметил он.