На Київщині виявили збитий "Шахед": у поліції показали фото
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. В одному з районів Київської області виявили збитий дрон-камікадзе "Шахед". Про це в телеграмі повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає УНН.
Цитата
"Збитий ворожий "Шахед" виявили в одному із районів Київщини! На місці працюють поліцейські. Дякуємо силам ППО за відмінну роботу!" – написав Нєбитов.
Доповнення
Сьогодні вранці російські війська атакували Київ та область дронами "Шахед". Є пошкодження як у столиці, так і у передмісті – у Вишневому дісталося приватному будинку.
У КМВА повідомили, що сили ППО та РЕБ під час атаки на Київ знищили 13 дронів-камікадзе.