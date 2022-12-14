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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 14997 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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На Київщині виявили збитий "Шахед": у поліції показали фото

На Київщині виявили збитий "Шахед": у поліції показали фото

Київ • УНН

 • 679288 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. В одному з районів Київської області виявили збитий дрон-камікадзе "Шахед". Про це в телеграмі повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає УНН.

Цитата

"Збитий ворожий "Шахед" виявили в одному із районів Київщини! На місці працюють поліцейські. Дякуємо силам ППО за відмінну роботу!" – написав Нєбитов.

Доповнення

Сьогодні вранці російські війська атакували Київ та область дронами "Шахед". Є пошкодження як у столиці, так і у передмісті – у Вишневому дісталося приватному будинку.

У КМВА повідомили, що сили ППО та РЕБ під час атаки на Київ знищили 13 дронів-камікадзе.

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