В Киевской области обнаружили сбитый "Шахед": в полиции показали фото
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В одном из районов Киевской области обнаружили сбитый дрон-камикадзе "Шахед". Об этом в телеграме сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передает УНН.
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"Сбитый вражеский "Шахед" обнаружили в одном из районов Киевской области! На месте работают полицейские. Спасибо силам ПВО за отличную работу!" – написал Небитов.
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Сегодня утром российские войска атаковали Киев и область дронами "Шахед". Есть повреждение как в столице, так и в пригороде – в Вишневом досталось частному дому.
В КГВА сообщили, что силы ПВО и РЭБ во время атаки на Киев уничтожили 13 дронов-камикадзе.