Через ранкову атаку є пошкодження як у Києві, так і у передмісті - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Через ранкову атаку російських окупантів є пошкодження як у Києві, так і у передмісті - у Вишневому дісталося приватному будинку, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у середу, 14 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Внаслідок ранкової атаки на Київ та область в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі, у селі Вишневе – приватний будинок", - повідомив Тимошенко.
Посадовець подякував силам ППО і закликав людей залишатися в укриттях, адже небезпека ще не минула.
Доповнення
14 грудня мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в Шевченківському районі.
Згодом Кличко повідомив, що у Київській області та над столицею ППО сьогодні збила загалом уже 10 “шахедів”.