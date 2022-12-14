Из-за утренней атаки есть повреждения как в Киеве, так и в пригороде - ОП

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Из-за утренней атаки российских оккупантов есть повреждения как в Киеве, так и в пригороде - в Вишневом досталось частному дому, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в среду, 14 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"В результате утренней атаки на Киев и область в столице повреждено 2 админздания, в селе Вишневое – частный дом", - сообщил Тимошенко.

Чиновник поблагодарил силы ПВО и призвал людей оставаться в укрытиях, ведь опасность еще не миновала.

Дополнение

14 декабря мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе.

Впоследствии Кличко сообщил, что в Киевской области и над столицей ПВО сбила в общей сложности уже 10 “шахедов”.

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