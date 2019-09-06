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На Київщині вилучили велику кількість зброї

На Київщині вилучили велику кількість зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Київській області вилучили велику кількість зброї - предмети, схожі на пістолети, частини для пістолетів та патрони, передає УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.

Як повідомили у прокуратурі, за процесуального керівництва прокуратури області слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 263 КК України.

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"У ході розслідування кримінального провадження проведено ряд обшуків на території Київської області, під час яких виявлено та вилучено: 10 предметів схожих на пістолети; частини для пістолетів (пружини, затвори, магазини); 1400 предметів схожих на патрони калібру 7х62 та 9 мм", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про повідомлення особам, причетним до незаконного зберігання та збуту зброї і бойових припасів про підозру у вчиненні вказаного злочину.

Досудове розслідування триває.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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